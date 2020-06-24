Шмыгаль с высоты птичьего полета показал последствия непогоды на западе Украины

На Закарпатье подтоплены домохозяйства в Раховском районе МВД Украины

В 14:00 будет проведено заседание комиссии ТЭБ и ЧС

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем Telegram-канале показал с высоты птичьего полета последствия непогоды в Ивано-Франковской области.

Также он сообщил, что в 14:00 будет проведено заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будет рассмотрен вопрос о выделении средств для преодоления последствий стихии

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль вылетает в Ивано-Франковскую область из-за паводков, чтобы скоординировать работы по преодолению последствий стихии.

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Ранее сообщалось, что вследствие значительного ухудшения погодных условий в Ивано-Франковской области погибло трое людей, а также значительно повреждено или остановлено транспортное сообщение.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заверил, что держит на контроле ситуацию в западных областях Украины, где бушует непогода.