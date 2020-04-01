С роженицей, которая умерла в Ивано-Франковске, контактировали больные COVID-19 врачи

Инфицирование коронавирусом у роженицы подтвердили 1 апреля

Фото из открытых источников

С зараженной COVID-19 женщиной, которая умерла после родов в больнице Ивано-Франковска, контактировали инфицированные коронавирусом врач и акушерка, но установить, кто кого заразил теперь невозможно. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный, сообщает hromadske.

По его словам, 37-летняя женщина попала в больницу для наблюдения гинекологов еще за месяц до родов, поскольку у нее было подозрение на гестоз (осложнение во время беременности, - ред.). Также она имела сопутствующие заболевания, однако буквально за один день до родов у нее появились проявления вирусной инфекции.

После этого женщину перевели в специальное отделение, а она сама рассказала врачу, что еще в ноябре 2019 года была в Польше.

"К сожалению, ее состояние ухудшилось, нарастала дыхательная недостаточность и после рождения ребенка женщина умерла на второй день", - сказал директор департамента.

В то же время он уточнил, что врачи не считают, что женщина заразилась в Польше, но установить источник заражения сейчас нет возможности.

"До родов этой женщины у нас не было среди пациентов и среди врачей даже подозрения на коронавирусную инфекцию. Однако на данный момент у нас есть трое работников из перинатального центра (врач и две акушерки), которые действительно сейчас имеют положительный результат на COVID-19", - рассказал Чемный и добавил, что врач и анестезист контактировали с женщиной, но установить, они ли заразили женщину, или она их, или эти случаи не связаны, невозможно.

Кроме этого, директор департамента утверждает, что умершую посещали родственники, однако сестра роженицы отрицает эту информацию.

"Я с ней говорила по телефону 19, 20 или 21, я не могу точно сказать дату, она позвонила и сказала, что она сидит в коридоре роддома, потому что в палате, где четыре женщины, у двоих была температура и стерилизуют палату. Тех двух женщин забрали. После них стерилизовали комнату", - рассказала сестра.

Следует заметить, Чемный заявляет, что ни у одной из четырех женщин, которые были в палате с умершей, экспресс-тест коронавирус не обнаружил, но они продолжают находиться под наблюдением врачей. В то же время у самой умершей также экспресс-тест коронавируса не подтвердил. Его обнаружил только ПЦР-тест.

Сестра умершей также рассказала, что 30 марта ей позвонили врачи и рассказали о тяжелом состоянии роженицы, а когда родственники поехали в больницу, они застали женщину еще живой, а вокруг нее "бегали врачи".

"Врачи были без спецодежды, без ничего, никто нам не сказал, что у нее такая страшная болезнь на то время. Аж уже когда мы приехали за телом, они сказали, что у нее взяли анализы на коронавирус", - утверждает сестра.

Родственники уже купили гроб и планировали забрать тело, но им не разрешили, потому что анализ подтвердил коронавирус.

"Спецгруппа привезет его (тело, - ред.), выкопать яму, будет все готово. Нам врач не сказал, что это коронавирус. Мы спрашиваем, он говорит: а вы что не знали, что между нами здесь ходит коронавирус уже два месяца?" - добавила родственница погибшей.

Напомним, в понедельник, 30 марта, в Ивано-Франковском областном родильном доме умерла роженица, у которой сначала подозревали, а впоследствии подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.