Пришел навеселе: На Прикарпатье мужчина получил сразу два протокола из-за нарушения порядка на участке

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Мужчина будет привлечен к административной ответственности

В городе Калуш Ивано-Франковской области мужчина, который нарушал общественный порядок на одном из избирательных участков, получил сразу два административных протокола. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, 55-летний мужчина пришел на голосование в состоянии алкогольного опьянения, ругался и нарушал общественный порядок.

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Как отмечается, за нарушение норм законодательства на мужчину полицейские составили протоколы по статьям 173 (Мелкое хулиганство) и ч. 1 ст. 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.

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Напомним, ранее на Прикарпатье в селе Загвиздя Тисменицкого района на избирательном участке №260742 избирателям по месту пребывания выдали не те бюллетени.