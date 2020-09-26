Отравление в Коломые: Количество пострадавших превысило 180 человек

Укринформ

В больницу попали 56 человек

В городе Коломыя Ивано-Франковской области количество пострадавших в результате отравления в местной столовой возросло 181 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, из общего количества больных 56 человек находятся в медицинских учреждениях.

"В период с 24 по 25 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратилось 181 человек, из которых 56 человек госпитализированы и 125 человек находятся на амбулаторном лечении (употребляли пищу в столовой ООО "Леони" г. Коломыя). Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, накануне стало известно, что в городе Коломыя Ивано-Франковской области 24 сентября за помощью к медикам обратился 101 человек с признаками пищевого отравления.