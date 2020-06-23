Непогода на Прикарпатье: Опубликован список населенных пунктов, которые понесли наибольшие убытки
В Ивано-Франковской области подтоплено 73 населенных пункта
В Ивано-Франковской области из-за сильных ливней резко поднялся уровень воды в местных ручьях и реках, в результате чего подтопило дороги, мосты и жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"По состоянию на 12:30 23 июня подтоплено 73 населенных пункта в 11 районах затоплено 450 домохозяйств, а также разрушено шесть деревянных мостов и частично размыты дороги",- отметили в ведомстве.
Больше всего от осадков пострадали такие населенные пункты области:
- Верховинский район (Быстрец, Дземброня, Зеленый, Яворник, Пробойновка, Голошино, Белоберезка ОТГ, Перекрестное, Кохан, Волова, Долгополье, Поляки, Стебни, Длинные Толоки, Яблуница).
- Коломыйский район (Черемхов, Лесной Хлебичин, Большая Каменка, Котлов, Коров, Жукотин, Коршев).
- Калушский район (Калуш, Кадобна, Кропивник, Сивка Калушская, Пойло, Длинная Калушская, Тужилов, Голынь, Добровляны).
- Тисменицький район (Тысменица, Угринов, Ямница, Майдан, Старый Лисец, Лисец, Чорнолизцы, Слободка, Клузов, Рыбное).
- Долинский район (Долина, Танцорова, Новоселица, Старый Мизунь, Белеїв, Тростянец, Рахин, Солуков, Крапивник, В. Турья, Княжолука, Пацыки, Раков, Надиев, Тяпче).
- Рожнятовский район (Нижний Струтин, Верхний Струтин, Небылов, Перегинское, Спас, Брошнев, Петранка, Липовица, Щелочи, Лопянка).
- Косовский район (Тюдов, Розтоки, Куты, Косов, Розтоки, Пистынь, В.Рожон).
- Богородчанский район (Солотвин, Жураки, Марковка, Глубокое).
- Тлумачский район (Гончаров, Обертин).
- Снятинский район (Княже).
- Яремчанский городской совет (Микуличин, Татаров, Ворохта).
- Надворнянский район (Ланчин, Зеленая).
- Городенковский район (Росохач, Виноград).
- Тисменицкий район (Слободка, Клузов, Рыбное - остались без света).
Как отмечается, правоохранители и спасатели прилагают максимум усилий, чтобы эвакуировать людей, домашних животных, оказывают помощь пострадавшим, обеспечивают охрану публичного порядка, а на дорогах регулируют движение транспорта на проблемных участках.
Ранее сообщалось, что сегодня, 23 июня, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются чрезвычайно сильные дожди. Уровень опасности повысили до красного.