Непогода на Прикарпатье: Опубликован список населенных пунктов, которые понесли наибольшие убытки

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В Ивано-Франковской области подтоплено 73 населенных пункта

В Ивано-Франковской области из-за сильных ливней резко поднялся уровень воды в местных ручьях и реках, в результате чего подтопило дороги, мосты и жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По состоянию на 12:30 23 июня подтоплено 73 населенных пункта в 11 районах затоплено 450 домохозяйств, а также разрушено шесть деревянных мостов и частично размыты дороги",- отметили в ведомстве.



Больше всего от осадков пострадали такие населенные пункты области:

Верховинский район (Быстрец, Дземброня, Зеленый, Яворник, Пробойновка, Голошино, Белоберезка ОТГ, Перекрестное, Кохан, Волова, Долгополье, Поляки, Стебни, Длинные Толоки, Яблуница). Коломыйский район (Черемхов, Лесной Хлебичин, Большая Каменка, Котлов, Коров, Жукотин, Коршев). Калушский район (Калуш, Кадобна, Кропивник, Сивка Калушская, Пойло, Длинная Калушская, Тужилов, Голынь, Добровляны). Тисменицький район (Тысменица, Угринов, Ямница, Майдан, Старый Лисец, Лисец, Чорнолизцы, Слободка, Клузов, Рыбное). Долинский район (Долина, Танцорова, Новоселица, Старый Мизунь, Белеїв, Тростянец, Рахин, Солуков, Крапивник, В. Турья, Княжолука, Пацыки, Раков, Надиев, Тяпче). Рожнятовский район (Нижний Струтин, Верхний Струтин, Небылов, Перегинское, Спас, Брошнев, Петранка, Липовица, Щелочи, Лопянка). Косовский район (Тюдов, Розтоки, Куты, Косов, Розтоки, Пистынь, В.Рожон). Богородчанский район (Солотвин, Жураки, Марковка, Глубокое). Тлумачский район (Гончаров, Обертин). Снятинский район (Княже). Яремчанский городской совет (Микуличин, Татаров, Ворохта). Надворнянский район (Ланчин, Зеленая). Городенковский район (Росохач, Виноград). Тисменицкий район (Слободка, Клузов, Рыбное - остались без света).

Как отмечается, правоохранители и спасатели прилагают максимум усилий, чтобы эвакуировать людей, домашних животных, оказывают помощь пострадавшим, обеспечивают охрану публичного порядка, а на дорогах регулируют движение транспорта на проблемных участках.

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 июня, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются чрезвычайно сильные дожди. Уровень опасности повысили до красного.