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На выборах мэра Ивано-Франковска снова побеждает Марцинкив, - экзитпол агентства новостей Firtka

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

 Фото из открытых источников

Руслан Марцинкив набрал 86,1%

В воскресенье, 25 октября, на местных выборах на должность городского главы Ивано-Франковска лидирует действующий мэр города Руслан Марцинкив. Об этом свидетельствуют данные экзитпола агентства новостей Firtka, передает "112 Украина".

В частности, предварительные данные голосования за мэра Ивано-Франковска следующие:

  1. Руслан Марцинкив ("Свобода") - 86,1%;
  2. Петр Шкутяк ("Европейская солидарность") - 6,9%;
  3. Наталья Сербин ("Украинская галицкая партия") - 3,9%;
  4. Александр Богачев ("Слуга народа") - 2,4%;
  5. Василий Стефанишин ("Платформа общин") - 0,6%

В то же время по предварительным подсчетам первая шестерка в облсовет выглядит так:

  1. "Свобода" - 23, 45%;
  2. "За майбутнє" - 17,75%;
  3. "Европейская солидарность" - 15,52%;
  4. "Батькивщина" - 13,67%;
  5. "Слуга народа" - 12,37 %;
  6. "Платформа общин" - чуть более 5%.

Проходной барьер в горсовет проходят только две партии: "Свобода" - 66,29% и "Европейская солидарность" - 16,76%.

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Напомним, данные экзитпола телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" свидетельствуют о том, что действующий председатель Днепровского городского совета Борис Филатов с результатом 44,47% лидирует на выборах в Днепре.

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