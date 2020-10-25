На выборах мэра Ивано-Франковска снова побеждает Марцинкив, - экзитпол агентства новостей Firtka

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив Фото из открытых источников

Руслан Марцинкив набрал 86,1%

В воскресенье, 25 октября, на местных выборах на должность городского главы Ивано-Франковска лидирует действующий мэр города Руслан Марцинкив. Об этом свидетельствуют данные экзитпола агентства новостей Firtka, передает "112 Украина".

В частности, предварительные данные голосования за мэра Ивано-Франковска следующие:

Руслан Марцинкив ("Свобода") - 86,1%; Петр Шкутяк ("Европейская солидарность") - 6,9%; Наталья Сербин ("Украинская галицкая партия") - 3,9%; Александр Богачев ("Слуга народа") - 2,4%; Василий Стефанишин ("Платформа общин") - 0,6%

В то же время по предварительным подсчетам первая шестерка в облсовет выглядит так:

"Свобода" - 23, 45%; "За майбутнє" - 17,75%; "Европейская солидарность" - 15,52%; "Батькивщина" - 13,67%; "Слуга народа" - 12,37 %; "Платформа общин" - чуть более 5%.

Проходной барьер в горсовет проходят только две партии: "Свобода" - 66,29% и "Европейская солидарность" - 16,76%.

Напомним, данные экзитпола телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" свидетельствуют о том, что действующий председатель Днепровского городского совета Борис Филатов с результатом 44,47% лидирует на выборах в Днепре.