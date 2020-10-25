На выборах мэра Ивано-Франковска снова побеждает Марцинкив, - экзитпол агентства новостей Firtka
Руслан Марцинкив набрал 86,1%
В воскресенье, 25 октября, на местных выборах на должность городского главы Ивано-Франковска лидирует действующий мэр города Руслан Марцинкив. Об этом свидетельствуют данные экзитпола агентства новостей Firtka, передает "112 Украина".
В частности, предварительные данные голосования за мэра Ивано-Франковска следующие:
- Руслан Марцинкив ("Свобода") - 86,1%;
- Петр Шкутяк ("Европейская солидарность") - 6,9%;
- Наталья Сербин ("Украинская галицкая партия") - 3,9%;
- Александр Богачев ("Слуга народа") - 2,4%;
- Василий Стефанишин ("Платформа общин") - 0,6%
В то же время по предварительным подсчетам первая шестерка в облсовет выглядит так:
- "Свобода" - 23, 45%;
- "За майбутнє" - 17,75%;
- "Европейская солидарность" - 15,52%;
- "Батькивщина" - 13,67%;
- "Слуга народа" - 12,37 %;
- "Платформа общин" - чуть более 5%.
Проходной барьер в горсовет проходят только две партии: "Свобода" - 66,29% и "Европейская солидарность" - 16,76%.
Напомним, данные экзитпола телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" свидетельствуют о том, что действующий председатель Днепровского городского совета Борис Филатов с результатом 44,47% лидирует на выборах в Днепре.