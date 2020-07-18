На Прикарпатье самолет аварийно сел на поле

Авария самолета на Прикарпатье Фото из открытых источников

Самолет жестко приземлился на поле

В Ивано-Франковской области вечером 18 июля совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. На борту самолета находился только пилот. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, инцидент произошел в городе Коломыя около 18:30. В результате жесткой посадки на поле пилот не пострадал.

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Напомним, ранее в Малиновском районе Одессы в результате падение легкомоторного самолета на территорию гипермаркета погиб человек, а впоследствии вторая.