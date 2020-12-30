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На Прикарпатье карета скорой помощи столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

Спасатели провели мероприятия по отсоединению клемм АКБ и смыванию горюче-смазочных материалов с проезжей части

В пгт Верховина на Прикарпатье столкнулись карета скорой помощи и грузовик ЗИЛ-130, в результате чего двое человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Ивано-Франковской области в Facebook.

Согласно сообщению, авария произошла сегодня, 30 декабря, в 11:40 на автодороге регионального значения Р-24 Татаров – Коломыя – Каменец-Подольский.

"В результате ДТП были травмированы 2 человека. Спасателями были проведены мероприятия по отсоединению клемм АКБ и смыванию горюче-смазочных материалов с проезжей части автодороги а также установке автомобиля скорой медицинской помощи на колеса", – отметили в облуправлении ГСЧС.

Сообщается, что в результате столкновения с грузовиком автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot Boxer перевернулся.

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Ранее сообщалось, что в Ровенском районе перевернулась машина скорой, в результате чего двое фельдшеров получили травмы.

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