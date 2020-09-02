В Ивано-Франковской области задержали торговца оружием
Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы
Правоохранители разоблачили и задержали в Ивано-Франковской области мужчину, который занимался торговлей оружием. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что злоумышленника задержали в момент сбыта в одном из зданий в центральной части Тысменицы. На месте следователи обнаружили четыре пистолета разных моделей, два глушителя к пистолетам, патроны и 263 тысячи гривен.
Злоумышленником оказался 34-летний житель Тысменицы, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила в Луганской области схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами. В частности, арсенал был размещен в подземном тайнике неподалеку от жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района.