Мэр Коломыи заболел коронавирусом
Такой же диагноз подтвердили у его заместителя
В городского председателя Коломыи (Ивано-Франковская область) Игоря Слюзара подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом мэр города сообщил в Facebook.
"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошое... Надо признать, рано или поздно каждому придется переболеть COVID19, конечно, хотелось бы оттянуть этот момент до времени когда будут вакцины и специальные лекарства", - отметил городской голова.
Кроме этого, коронавирусную болезнь подтвердили у одного из заместителей городского головы.
В связи с этим оба чиновника вместе с семьями идут на самоизоляцию на две недели. Также тестирование на COVID-19 проведут лицам, которые контактировали с больными.
Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошо.Опубликовано Игорь Слюзар Четверг, 2 июля 2020 г.
В одной из...
К слову, за прошедшие сутки в Ивано-Франковской области подтвердили 51 новый случай заболевания, 1 случай смерти и 10 случаев выздоровления. Сейчас в регионе болеют 1 279 человек.
Напомним, недавно мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что городские больницы не будут принимать больных коронавирусной болезню COVID-19 из-за загруженности медучреждений.