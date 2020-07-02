Мэр Коломыи заболел коронавирусом

Городской голова Коломыи Игорь Слюзар Фото с открытых источников

Такой же диагноз подтвердили у его заместителя

В городского председателя Коломыи (Ивано-Франковская область) Игоря Слюзара подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом мэр города сообщил в Facebook.

"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошое... Надо признать, рано или поздно каждому придется переболеть COVID19, конечно, хотелось бы оттянуть этот момент до времени когда будут вакцины и специальные лекарства", - отметил городской голова.

Кроме этого, коронавирусную болезнь подтвердили у одного из заместителей городского головы.

В связи с этим оба чиновника вместе с семьями идут на самоизоляцию на две недели. Также тестирование на COVID-19 проведут лицам, которые контактировали с больными.

Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошо.

В одной из... Опубликовано Игорь Слюзар Четверг, 2 июля 2020 г.

К слову, за прошедшие сутки в Ивано-Франковской области подтвердили 51 новый случай заболевания, 1 случай смерти и 10 случаев выздоровления. Сейчас в регионе болеют 1 279 человек.

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Напомним, недавно мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что городские больницы не будут принимать больных коронавирусной болезню COVID-19 из-за загруженности медучреждений.