Мэр Ивано-Франковска против "красной" зоны в городе

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив Фото из открытых источников

По словам мэра, в городе уже неделю наблюдают положительную тенденцию к уменьшению больных

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив против введения на территории города карантинных ограничений "красной" зоны. Об этом он рассказал во время брифинга.

"Это неправильно, когда органы местного самоуправления узнают такую информацию (об отнесении города к "красной зоны" — ред.) из социальных сетей и СМИ. Считаю, что большинство критериев, из-за которых относят к определенной зоне, являются субъективными. В частности, критерий заполненных коек в наших городских больницах.

Сегодня франковские больницы принимают пациентов со всей области, а не только Ивано-Франковска. Попадание Ивано-Франковска в красную зону является политически мотивированным решением", - сказал Марцинкив.

По словам мэра, в городе уже неделю наблюдают положительную тенденцию к уменьшению количества пациентов.

Напомним, в четверг, 27 августа, в Украине обновили карантинные зоны. Так, в "красную зону" были внесены города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области.