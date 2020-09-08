Мэр Ивано-Франковска отрицает переполнение больниц больными коронавирусом

Руслан Марцинкив назвал фейком информацию о росте количества больных

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив Фото из открытых источников

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что информация о переполнении больниц города больными COVID-19 не соответствует действительности. Об этом чиновник сообщил в Фейсбук.

По словам Марцинкива, новости о росте количества больных коронавирусом – это фейк. "В Фейсбуке активно распространяются фейки, что больницы переполнены больными COVID-19. А количество больных активно растет. Но это не соответствует действительности! Больные действительно есть, но количество их идет к уменьшению. Сейчас ситуация под контролем", – написал мэр Ивано-Франковска.

Кроме того, в Центральной городской клинической больнице, как отметил Марцинкив, уже планируют возобновить работу кардиологического отделения, которое отдали для лечения больных коронавирусом.

Ранее врач-реанимолог из Ивано-Франковской центральной городской больницы Иванна Дидык сообщила, что в их больнице не осталось мест в реанимационном отделении, а также свободных аппаратов ИВЛ.

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Напомним, по состоянию на утро 8 сентября в Украине лабораторно подтверждено 140 479 случаев коронавирусной инфекции, из них 2934 летальных, а 63 546 человек выздоровели. Больше всего новых случаев заражения обнаружили в городе Киеве (235), Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192) и Тернопольской (190) областях.