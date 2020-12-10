Карпаты заметает снегом: На горе Поп Иван ограниченная видимость

На г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м

"По состоянию на 08:20 10 декабря 2020 года на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Падает мелкий снег. Ветер юго-восточный 10 м/с. Температура воздуха -3°С", - говорится в сообщении поисково-спасательного пункта.

Справка:

Гора Поп Иван (также Поп Иван Черногорский или Черная Гора) — одна из самых высоких вершин украинских Карпат, с высотой 2028 м. Расположена на юго-восточном конце Главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Новости по теме: В Карпатах на праздник Покрова выпал снег. Фото

Напомним, Укргидрометцентр сообщил, что сегодня, 10 декабря, в Украине ожидается сильный ветер 15-20 м/с и гололед, днем на правобережной части страны мокрый снег и дождь.