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Ивано-Франковск таки вводит карантин выходного дня

Фото из открытых источников

До этого местные власти вслед за Львовом отменили выходные по субботам и воскресеньям

После бойкота в минувшие выходные Ивано-Франковск все-таки вводит карантин выходного дня.  Об этом заявил мэр Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс".

"В субботу и воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня. Правительство не учитывает решения местных органов власти и трактует их по-своему", - сказал Марцинкив.

Он также высказал мнение о том, что карантин выходного дня ничего не дает с эпидемиологической точки зрения.

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Напомним, в субботу, 14 ноября, в Украине начал действовать " карантин выходного дня", который предусматривает закрытие торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также запрещается работа театров и проведения массовых мероприятий. Кроме того, не разрешено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Тогда Ивано-Франковск по примеру Львовского городского совета сделала все дни недели на территории города рабочими, чтобы таким образом избежать введения "карантина выходного дня".

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