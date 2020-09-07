Ивано-Франковск со следующей недели откроет школы и садики, несмотря на красную зону

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив Фото из открытых источников

Мэр города надеется, что в четверг власти пересмотрят зонирование и Франковск окажется не в красной зоне, хотя это не будет влиять на открытие

С 14 сентября в Ивано-Франковске откроют школы и детские сады, несмотря на внесение города в красную зону. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив в Facebook.

"С понедельника следующей недели детские сады и школы в городе Ивано-Франковске откроются в любом случае. Со следующего понедельника, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские сады и школы, потому что они имеют право на полноценное обучение", - отметил мэр Ивано-Франковска.

Также он надеется, что в четверг, 10 сентября, власть пересмотрит зонирование и Франковск окажется не в красной зоне, однако школы с 14 сентября в городе откроются в любом случае, потому что есть соответствующее решение городского совета.

Руслан Марцинкив добавил, что сейчас в стационарах в Франковске находится 305 человек, из них - 241 городской житель. В реанимации центральной городской клинической больницы находится 11 пациентов, на кислороде - 45, на ИВЛ - 1.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Украине подтвердили 138 068 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. В частности в Ивано-Франковской области — 10 348 выявленных больных, за минувшие сутки в регионе +161 новый случай.