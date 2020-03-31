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Ивано-Франковск ограничит въезды в город

Ивано-Франковская Ратуша из открытых источников

На пунктах пропуска в город будут мерить температуру

В Ивано-Франковске с четверга, 2 апреля, начнут работать контрольно-пропускные пункты на въездах в города. Об этом сообщил городской председатель Руслан Марцинкив на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

"Организовать и обеспечить установленные законом и порядком функционирования и работу контрольно-пропускных пунктов на въездах на территорию города Ивано-Франковска. В частности, обеспечив обязательно температурный скрининг и ограничив въезд в город с 00:00 2 апреля, то есть с четверга", - отметил Марцинкив.

Также в городе и на территории ОТГ ввели ограничение на посещение парковых и рекреационных зон, запретили распивать на улице алкогольные и слабоалкогольные напитки и разводить костер.

Как отмечается, за соблюдением ограничений будет следить патрульная полиция.

Напомним, в Ивано-Франковском областном роддоме умерла роженица, у которой подозревают коронавирусную болезнь COVID-19.

Как известно, по состоянию на утро 31 марта общее количество больных коронавирусом в Украине составляет 549 человек, из них 13 - летальных случаев, 8 - выздоровели.

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