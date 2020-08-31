Городской совет Ивано-Франковска обжалует "красную зону" карантина в суде

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив Фото из открытых источников

Мэр Руслан Марцинкив считает, что постановление о карантинной зоне противоречит интересам города

Городской совет Ивано-Франковска собирается обжаловать и отменить постановление Кабинета министров Украины, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны. Мэр города Руслан Марцинкив считает, что это постановление противоречит интересам города. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.

По его словам, иск будут подавать, руководствуясь решением Конституционного Суда Украины, который ранее признал, что установление правительством карантинных ограничений противоречит законам Украины, поскольку такое решение должна была принимать исключительно Верховная Рада Украины.

"Это дает основания городскому совету Ивано-Франковска обратиться с иском в суд и отменить постановление Кабмина, которым объявлена "красная" зона. В частности это будет иск в Киевский окружной административный суд",-отметил городской голова Ивано-Франковска.

Руслан Марцинкив подчеркнул, что надо соблюдать социальные требования, но нельзя "убивать экономику".

Напомним, по состоянию на утро 31 августа в Украине лабораторно подтверждено 121 215 случаев коронавирусной инфекции, за минувшие сутки зафиксирован 2141 новый случай. В частности, в Ивано-Франковской области за последний день выявлено 165 новых инфицированных.