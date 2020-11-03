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ЦИК огласила результаты выборов мэра в Луцке и Ивано-Франковске

Фото из открытых источников

В Луцке не удалось установить победителя в первом туре

На выборах в мэра в Ивано-Франковске победил действующий городской голова Руслан Марцинкив, в Луцке состоится второй тур. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

"Объявлены официальные результаты выборов в Ивано-Франковске. Глава Ивано-Франковской городской организации ВО "Свобода" Руслан Марцинкив - 84,78% голосов!" - написал в Facebook лидер объединения Олег Тягнибок.

В то же время в Луцке не удалось установить победителя в первом туре. Так, за кандидата от партии "За майбутнє" Игоря Полищука проголосовали 18 934 избирателя (32,47%), а за его конкурента - самовыдвиженца и гендиректора госпредприятия "Волыньстандартметрология" Богдана Шибу - отдали 7 662 голоса (13,14%).

Сейчас ЦИК еще не назначила дату второго тура в Луцке.

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Напомним, накануне стало известно, что в Тернополе, Кропивницком и Мариуполе останутся те же мэры - Сергей Надал, Андрей Райкович и Вадим Бойченко соответственно.

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