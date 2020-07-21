Больницы Ивано-Франковска заполнены почти на 90 %

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В двух больницах города, которые принимают больных с подозрением на COVID-19, находится 271 пациент

Заполненность больниц Ивано-Франковска, которые принимают больных с подозрением на коронавирус, составляет около 90%. Об этом сообщила начальниця управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко.

"В Ивано-Франковске по состоянию на вчерашний вечер всего зарегистрировано 1136 случаев заболевания коронавирус. Это плюс 177 случаев за последние 7 дней. Это наш своеобразный антирекорд. Такой высокой цифры до сих пор не было", - сказала Бойко.

По ее словам, в двух больницах города, которые принимают больных с подозрением на COVID-19, находится 271 пациент. Так, в ЦГКБ загруженность коек составляет 92%, а в городской больнице №1 – 87%.

"Ситуация сложная и напряженная", - отмечает Бойко.

Напомним, по состоянию на утро 21 июля в Украине лабораторно подтверждено 60 166 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 673 новых случая, 760 пациентов выздоровели, а 20 человек умерло.