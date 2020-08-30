США раскритиковали Россию за "опасные и непрофессиональные" маневры над Черным морем

Боинг B-52 dvidshub.net

В ВВС подчеркнули, что такие действия пилотов увеличивают вероятность столкновений в воздухе

Командование Военно-воздушными силами США в Европе раскритиковало Россию за действия двух пилотов истребителей Су-27 при перехвате американского стратегического бомбардировщика Boeing B-52 над Черным морем. Об этом говорится в заявлении генерала военно-воздушных сил США Джеффри Харригяна от 29 августа на сайте DVIDSHUB.

Как отмечается, российские самолеты несколько раз пересекали курс американского воздушного судна на расстоянии 30 метров от него, ограничив B-52 способности для маневра. Генерал Джеффри Харригян назвал такие полеты "непрофессиональными и опасными".

В частности, в ВВС отметили, что действия пилотов "увеличивают вероятность столкновений в воздухе, являются ненужными и несовместимы с хорошим летным мастерством и международными правилами полетов". По словам Харригяна, истребители находились в международном воздушном пространстве, однако поставили под угрозу безопасность полетов воздушных судов.

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В итоге в ВВС США выразили надежду, что российская сторона "будет действовать в рамках международных стандартов с целью обеспечить безопасность и предотвратить несчастные случаи".

Напомним, ранее военно-морские и военно-воздушные силы США провели учения в Черном море. В частности, были отработаны стратегические маневры, чтобы иметь возможность отражать военные атаки в регионе.