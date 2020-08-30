"Злонамеренные инвестиции": Помпео отреагировал на намерение Китая купить украинский "Мотор Сич"

Государственный секретарь США Майк Помпео Фото из открытых источников

Также госсекретарь заверил Украину в поддержке со стороны США

Государственный секретарь США Майк Помпео отреагировал на намерение Китая купить украинский завод по производству авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов "Мотор Сич". Об этом говорится на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

Так, 26 августа Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора американский госсекретарь поднял вопрос инвестиций в украинский промышленный сектор.

"Помпео выразил обеспокоенность США по поводу вредоносных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич", - говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Кроме этого, Майк Помпео заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину и людей с целью продвижения верховенства права, содействия экономическому росту, привлечению иностранных инвестиций и устранению эндемичной коррупции, которая ограничивает ее потенциал.

Справка:

Мотор Сич - одна из ведущих в мире корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Некоторое время ее единолично контролировал бывший народный депутат Вячеслав Богуслаев. Сейчас он является президентом предприятия.

Напомним, в апреле 2018 года президент ПАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил, что продал китайцам свою часть акций корпорации. Чиновник отметил, что все произошло легально и добавил, что акции "Мотор Сичи" активно продаются и в других странах.