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Зимних отключений электроэнергии не будет, – Минэнерго

Фото из открытых источников

Украина входит в зиму с рекордными запасами топлива и имеющимися генерирующими мощностями

В Минэнерго заверили, что веерных отключений электроэнергии зимой в Украине не будет благодаря значительным запасам ресурсов. Об этом сообщает Министерство энергетики.

В ведомстве пояснили, что "Украина входит в зиму с рекордными запасами топлива и имеющимися генерирующими мощностями".

Также Минэнерго обратило внимание на то, что плановое производство АЭС и ТЭЦ было сокращено в апреле в связи с карантинными ограничениями.

Относительно "Энергоатома" Министерство заметило, что из-за невыполнения ремонтных сроков отдельные блоки "Энергоатома" до сих пор не введены в эксплуатацию. Однако на следующий год плановая мощность компании увеличилась на 2,9 миллиарда кВт/ч.

"В то же время 1,2 млрд кВт/ч остаются вакантными для АЭС, которые вынужденно компенсируются другими генерациями, чтобы не было тех же веерных отключений", - отметили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что ГП "Энергоатом" впервые осуществило экспорт произведенной украинскими АЭС электрической энергии в Молдову.

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