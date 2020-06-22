Журналист Кацман: Взрыв дома в Киеве показывает истинное отношение власти к собственным гражданам

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Фото из открытых источников

Взрыв жилого дома на киевских Позняках в очередной раз доказывает, что государство может требовать от украинца своевременной уплаты налогов и счетов за услуги ЖКХ, а за безопасность граждан власть ответственность нести не хочет. Из года в год цена коммунальных услуг дорожает, а дома превращаются в потенциально опасные для жизни строения, хаос в их эксплуатации становится нормой.

Об этом заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире телеканала "NewsOne".

"Плата за услуги ЖКХ все время растет, а уровень комфорта, обслуживания и безопасности все хуже и хуже. На прошлой неделе глава НАК "Нафтогаза" Андрей Коболев, зарплата которого исчисляется сотнями тысяч гривен в день (!), заявил, что наше государство закупило рекордное количество газа по высокой цене и закачало в хранилища дорогой газ. Зачем, если сейчас мы его меньше расходуем? Нам нужно ждать, когда цена на него упадет! Нам надо покупать ближе и дешевле, а продавать все дальше и дороже, это закон экономики… Вместо этого "Нафтогаз" дерет три шкуры с наших людей, а профаны при власти обслуживают нашу газовую инфраструктуру и превращают ее в опасную для жизни... Мы получаем на одну платежку больше – платежку за доставку газа, а газ поставляют в дома с нарушениями, при проверке счетчиков никто даже не устраняет недочеты. И мы имеем смерти граждан, раненых, потерявших кров над головой людей, а это недопустимо!", - подчеркнул журналист.

По мнению эксперта, реформы не только ЖКХ, но и других сфер экономической жизни провалены, "молодые реформаторы" не сломали теневые схемы, а продолжают набивать карманы за счет беднеющих граждан.

"У нас царит наплевательское отношение к человеку: если человек заплатил налоги и коммунальные платежи, то он – молодец… Но тут же от него открещиваются -- и не обеспечивают его безопасность. Да, такие техногенные катастрофы случаются во всех странах мира, но важна реакция власти в данной ситуации. Платя налоги, в высокие коммунальные платежи, мы должны получать качественные услуги, обслуживание, а главное – абсолютную безопасность. К сожалению, ни государство, ни муниципальные органы не дают нам этого!", - резюмировал Владимир Кацман.