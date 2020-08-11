Зеленский заявил, что некоторые банки дают ипотеку под 10%

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Но задача нынешней власти в том, чтобы ипотека была ниже 10%

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты – хотя бы под 10% годовых, потому что банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор, – "просто неподъемные для многих украинских семей". Об этом сообщает прессслужба офиса президента.

Как отмечает глава государства, одна из основных задач нынешней власти - чтобы ипотека в Украине была под 10% годовых и менее.

"Мы боролись в течение года. На это работал и правительство, и Офис президента, и Национальный банк, и другие банки. Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь – сейчас ипотека снижена. В некоторых банках – ипотека под 10%. В целом было главное задание: если будет ипотека 10% – мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что до избрания президентом, сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" - 22-25%.

По его словам, высокие процентные ставки по кредитам на жилье создают значительную нагрузку на бюджет семьи, ведь почти весь заработок приходится отдавать банку.

"Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности – технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное – уже есть сигнал и есть примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%", - заявил президент и добавил, что это только начало.

В то же время, по информации заместителя руководителя Офиса президента Юлии Кузнецов, за первый месяц работы программы по оказанию доступной ипотеки для населения общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов). В ОП прогнозируют, что до конца года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд грн.

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Ранее и. о. председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявляла, что в 4 квартале текущего года можно будет запустить систему ипотечного кредитования под 10% годовых.