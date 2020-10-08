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Зеленский пригласил британцев присоединиться к строительству финансового "Киев-Сити"

Владимир Зеленский во время официального визита в Лондоне Офис президента

Президент подчеркнул, что опыт и помощь лондонского Сити, как ведущего мирового финансового центра, были бы чрезвычайно полезными

Президент Украины Владимир Зеленский призвал британских инвесторов присоединиться к реализации проекта создания делового квартала столицы, так называемого "Киев-Сити". Об этом он сказал во время встречи с руководством Лондонской фондовой биржи и лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, передает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, глава государства призвал британские финансовые круги активно использовать новые возможности для инвестирования в Украину, в частности в рамках развития рынков капитала, приватизации государственных объектов, построения финансовой инфраструктуры.

"Мы хотели бы построить Киев-Сити – живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас очень полезными", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Напомним, вчера, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию.

Как сообщалось, сегодня, 8 октября, Украина и Великобритания подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

Кроме того, экспортно-кредитное агентство (UKEF) правительства Великобритании возобновит свою работу на украинском рынке с возможностью выдачи кредитных гарантий на сумму до 2,5 млрд фунтов стерлингов.

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