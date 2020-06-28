Зеленский позволил ОГА привлекать кредитные средства на ремонт дорог

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Воспользоваться кредитной программой можно будет уже в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский принял изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, документ позволяет областным государственным администрациям привлекать дополнительное финансирование в виде кредитных средств для ремонта дорог местного значения.

То есть, 90 процентов общего объема субвенции (средства, выделяемые местным бюджетам из госбюджета) разделят между местными бюджетами, кроме Киева. В частности, сумма выделенных средств зависит от протяженности дорог в определенной административно-территориальной единице. После чего указанные средства можно направить на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. Однако, эта сумма не должна превышать 20 процентов объема такой субвенции.

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Кроме этого, за счет этих средств разрешается погасить местные долги за местными внутренними и внешними заимствованиями, привлеченными для выполнения ремонтно-строительных работ. Заметим, эта сумма не должна превышать 30 процентов от объема такой субвенции.

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К слову, воспользоваться этой возможностью ОГА могут уже в этом году.

Напомним, новую кредитную программу для ремонта и строительства дорог глава государства предложил в конце мая. В частности, Зеленский отметил, что механизм привлечения этих средств был наработан в совместном проекте Офиса Президента Украины, правительства и "Укравтодора".