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Зеленский поручил разработать стратегию развития автопрома в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Президент считает, что не надо строить экономику исключительно на торговле или аграрном секторе

Президент Владимир Зеленский предложил представителям автопромышленности совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработать стратегию развития автомобильной отрасли, передает пресс-служба президента.

"Вы с министрами экономики, инфраструктуры, со своими коллегами, которых считаете профессионалами, наработаете пункты плана", - сказал он.

По его словам, Украине нужно иметь собственное производство и промышленность и не строить экономику исключительно на торговле или аграрном секторе.

"Если этого не будет, мы всегда будем отставать от других, а это не может быть нашим выбором. Так что промышленность будем поддерживать. А вот насчет форм такой поддержки надо очень внимательно подумать, подойти к этому вопросу максимально рационально", - сказал Зеленский.

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Напомним, на Запорожском автомобилестроительном заводе 11 августа прошла демонстрация автобусов большой вместимости.

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