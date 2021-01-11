Зеленский поручил правительству разобраться с тарифами на газ для населения

Владимир Зеленский Офис президента

В Минэнергетики представили план по постепенному снижению тарифов на газ

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. Энергетическое совещание состоялась в офисе Президента.

"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из – за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кабинет министров сейчас готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке. В частности, Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

"Решения, которые обсуждались на энергетической совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса", - отметили в пресс-службе ОПУ.

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Ранее сообщалось, что в Министерстве социальной политики заверили, что благодаря действующей системе предоставления субсидии домохозяйства, которые получают субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов.