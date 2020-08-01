Зеленский подписал закон о снижении "зеленых тарифов" и поручил еженедельно докладывать об энергетике

Отмечается, что речь идет о законе №810-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии", который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 года.

"Закон является первым шагом на пути решения существующих проблем на рынке электроэнергии и направлен на обеспечение энергетической стабильности страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины Дениса Шмыгаля, чтобы он решил проблемы функционирования рынка электрической энергии в Украине. Он видит решение проблем через "справедливые условия деятельности для всех субъектов хозяйствования объединенной энергетической системы Украины".

В ОПУ добавили, что глава государства держит под личным контролем вопрос обеспечения устойчивой и надежной работы объединенной энергетической системы Украины и поручил председателю правительства еженедельно докладывать о результатах выполнения поставленных задач.

Документ позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций — на 7,5%.

"На практике это будет означать, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно. К 2030 году меморандум позволит уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на 2 млрд евро", — заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, в июне Кабмин подписал меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии, предусматривающей уменьшение тарифов для них. Кроме того, документом усиливается ответственность за несбалансированное производство электроэнергии.

21 июля 288 народных депутатов проголосовали за законопроект № 3658, который предусматривает снижение "зеленого" тарифа.