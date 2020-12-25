Зеленский подписал государственный бюджет на 2021

Владимир Зеленский Фокус

Теперь документ должен быть опубликован для вступления в силу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который Верховная Рада приняла 15 декабря. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В госбюджете на следующий год прописано, что прожиточный минимум с 1 января вырастет до 2 189 грн, с 1 июля — до 2 294 грн, с 1 декабря — до 2 393 грн. Рост минимальной зарплаты предусмотрено с 1 января 2021 года до 6 тыс. грн, а с 1 декабря — до 6,5 тыс. грн. Ожидаемый дефицит относительно ВВП с 6% снизили до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%.

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Ранее сообщалось, что в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 29,1 гривен за единицу.