Зеленский передал на приватизацию Житомирский ликеро-водочный завод

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Предприятие передали в управление Фонда госимущества

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 412/2020 "Некоторые вопросы оптимизации перечня объектов государственной собственности, которые обеспечивают деятельность Президента Украины", которым передал государственное предприятие "Житомирский ликеро-водочный завод" в управление Фонда государственного имущества Украины для последующей приватизации предприятия. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, документ предусматривает, что такой шаг осуществлен с целью оптимизации перечня объектов государственной собственности, которые находятся в управлении Государственного управления делами, однако не используются для обеспечения деятельности Президента Украины.

"Поскольку Житомирский ликеро-водочный завод является таким объектом, Глава государства поддержал предложение ГУД о его передаче в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации. Ожидается, что результатом реализации этого шага будет увеличение поступлений в Государственный бюджет Украины", - отметили в Офисе президента.

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Напомним, недавно на приватизацию выставили первый объект государственного предприятия "Укрспирт" - Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта (Немировское МПД).