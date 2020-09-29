live
Новости » Экономика Читати новину українською

Зеленский передал на приватизацию Житомирский ликеро-водочный завод

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Предприятие передали в управление Фонда госимущества

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 412/2020 "Некоторые вопросы оптимизации перечня объектов государственной собственности, которые обеспечивают деятельность Президента Украины", которым передал государственное предприятие "Житомирский ликеро-водочный завод" в управление Фонда государственного имущества Украины для последующей приватизации предприятия. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, документ предусматривает, что такой шаг осуществлен с целью оптимизации перечня объектов государственной собственности, которые находятся в управлении Государственного управления делами, однако не используются для обеспечения деятельности Президента Украины.

Новости по теме: В госбюджет перечислили 1,1 млрд грн за приватизацию отеля "Днепр"

"Поскольку Житомирский ликеро-водочный завод является таким объектом, Глава государства поддержал предложение ГУД о его передаче в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации. Ожидается, что результатом реализации этого шага будет увеличение поступлений в Государственный бюджет Украины", - отметили в Офисе президента.

Новости по теме: В Крыму из-за нехватки воды будут принудительно выкупать частные колодцы

Напомним, недавно на приватизацию выставили первый объект государственного предприятия "Укрспирт" - Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта (Немировское МПД). 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила концепцию изменений к проекту госбюджета-2021, - Черный Мы защитим киевлян от тарифного беспредела, - Александр Попов Бойко: Перемирие – это хорошо, но Украина ждет мира и реинтеграции Донбасса Действующая власть, как и предыдущая, лишь пиарится на развитии армии, - Плачкова о трагедии в Харьковской области
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Катастрофа Ан-26 под Харьковом. Википедия блокирует СМИ. Местные выборы-2020 | Ток-шоу
Трагедия Ан-26 под Харьковом. Политический сезон: Местные выборы по-новому | Детали дня | 28.09.20
Катастрофа под Харьковом: каковы причины падения самолета Ан-26 с курсантами | Ток-шоу
Авиакатастрофа под Чугуевом: Кто виноват и кто ответит за трагедию? | Ток-шоу
Большая прачечная. Как зарабатывают деньги на борьбе с коррупцией в Украине |