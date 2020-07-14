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Зеленский обсудил с МВФ назначение главы Нацбанка

Владимир Зеленский Офис президента

Также он заявил, что дискуссии о деятельности должны быть лишены политической окраски

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, во время которой они обсудили продолжение активного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы высоко ценим всестороннюю поддержку, которую оказывает МВФ в этот сложный для нашей страны период", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины.

Во время разговора он отметил, что провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал короткий список кандидатов на должность главы Национального банка, которых ему предложили представители банковского сектора. Президент заверил, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру главы НБУ.

Также Зеленский выразил убеждение, что НБУ совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, что послужит залогом макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования в Украине.

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которая может иметь негативное влияние на институциональную состоятельность и независимость регулятора", – заявил Президент.

Глава государства отметил, что основными критериями выбора кандидатуры является профессионализм, честность и безупречная репутация.

Во время общения Зеленский заверил Кристалину Георгиеву в твердом желании Украины продолжать сотрудничество с МВФ и отметил, что принятый закон о банковской деятельности является прямым свидетельством этого стремления.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на должность главы Национального банка Украины рассматривают кандидатуру одного из народных депутатов из фракции "Слуга народа".

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