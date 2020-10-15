Зеленский назвал второй вопрос для опроса во время местных выборов

Владимир Зеленский Офис президента

Вопрос будет касаться создания на Донбассе свободной экономической зоны

Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй вопрос общенационального опроса из пяти анонсированных. Главу государства интересует мнение граждан о создании на Донбассе свободной экономической зоны, передает пресс-служба Офиса президента.

"Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? Приходи и решай", – озвучил вопрос глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что все важные вопросы будут решаться при участии граждан.

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Напомним, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан в день местных выборов прийти на избирательные участки и ответить на 5 важных для каждого вопросов. По его словам, вопросы будут касаться того, что "мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете".