Зеленский назовет имя нового главы НБУ до конца недели

Владимир Зеленский Украинская правда

По его словам, это будет "независимый технократ"

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре сообщил директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Национального банка Украины. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Сообщил Кристалине Георгиевой, что до конца неделе предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", - проинформировал Владимир Зеленский.

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Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематическое политическое давление.

Ранее народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявлял, что новым главой Нацбанка может стать глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, или глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на должность главы НБУ рассматривают кандидатуру одного из народных депутатов из фракции "Слуга народа".