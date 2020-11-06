Заявления Шмыгаля о невозможности выплаты пенсий через 15 лет некомпетентны, государство обязано их выплачивать, – эксперты

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Поскольку Пенсионный фонд Украины хронически дефицитный и не может функционировать отдельно от Госбюджета, недавнее заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что уже через 15 лет в связи со старением нации у государства просто не хватит ресурсов для поддержки Пенсионного фонда, не на шутку встревожило общественность. Однако эксперты критически оценивают подобное заявление премьера, поскольку соцвыплаты гарантирует украинцам Конституция. Об этом в своей статье "Оставить ни с чем: Урежут ли украинцам пенсии до 1850 грн?" пишет журналистка Ирина Шостак.

Не менее пессимистическими прогнозами "порадовали" и в Минсоцполитики, заявив, а точнее, предупредив украинцев, что без господдержки Пенсионный фонд сможет обеспечивать пенсии только в размере 1850 грн (почти, что минимальная выплата). Ведь именно столько по подсчетам Министерства каждый официально работающий платит в общую казну.

Все остальные недостающие средства на более высокие выплаты ПФУ получает в виде дотаций из госбюджета.

"Для иллюстрации: из 11,5 млн пенсионеров около 5 млн получают на руки меньше 2 тыс. грн пенсии. То есть, они практически попадают в тот максимум, который очертили в Минсоцполитики. Но есть еще 6,5 млн пенсионеров, которые получают больше 2 тысяч. Да и средняя пенсия в стране сейчас составляет 3166,53 грн. Если не будет трансфертов из госбюджета, платить эти суммы будет нечем, а значит 6,5 млн человек, если верить Минсоцу, находятся под угрозой уменьшения пенсий? Реально ли это?", - пишет автор статьи.

Эксперты уверены, что нет. "Если в ПФУ не будет хватать денег, государство обязано выплачивать эти деньги с помощью прямого бюджетного трансфера на покрытие дефицита. Иначе, нужно объявлять о банкротстве самой страны", — объясняет экономист Алексей Кущ.

Более того, говоря о подобных проблемах, глава правительства должен понимать, что их решение целиком и полностью в его руках: от вывода теневого бизнеса на свет до планирования стабильной экономической стратегии, в которой подобные дефициты исключены.

"Когда премьер-министр начинает говорить, что через 15 лет у нас количество пенсионеров и работающих будет таково, что государство не сможет выплачивать пенсии, он забывает одно: именно он, премьер-министр, отвечает за вывод теневого бизнеса на свет", — объясняет ситуацию экономический эксперт Олег Пендзин.

Напомним, что в декабре состоится увеличение прожиточного минимума для всех категорий населения до 2189 грн, в связи с чем минимальная пенсия вырастет с 1712 грн до 1769 грн (на 57 грн), а максимальная пенсия — с 17120 грн до 17690 грн (на 570 грн).