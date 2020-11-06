Зарплата 900 долларов, пенсия - 300: Шмыгаль обещает существенный рост дохода к 2030 году

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Увеличить заработные платы и пенсии Украине позволит двойной рост ВВП

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что средняя зарплата в Украине к 2030 году составит почти 900 долларов (приблизительно 25 тыс. грн, - ред.), а пенсия - около 300 долларов (примерно 8,4 тыс. грн, - ред.). Об этом он заявил на презентации результатов экономического аудита государства в пятницу, 6 ноября.

По словам главы правительства, увеличить заработные платы и пенсии Украине позволит двойной рост ВВП, который ожидается в течение следующих 10 лет.

"Только рынок земли за этот период может принести стране 85 млрд дополнительного дополнительного ВВП. Средняя стоимость земли вырастет в пять раз за 1 гектар. Такой рост может быть – и мировой опыт тому подтверждение", – отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что при таком прогнозе, в Украине средняя зарплата увеличится до 890 долларов в месяц, а пенсия до 288 долларов.

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Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80% українських пенсіонерів.