Зарплата 17 тысяч и снижение безработицы: Кабмин одобрил прогноз развития Украины до 2023 года

Глава Кабмина Денис Шмигаль Фото с открытых источников

Постановление предусматривает постепенное улучшение экономической и социальной сферы в течение трех лет

В среду, 29 июля, Кабинет министров Украины одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Так, по предварительному прогнозу, валовой внутренний продукт в 2021 году составит 4 505,9 млрд грн (104,6 процентов к предыдущему году). В 2022 году – 5 089,4 млрд грн (104,3 процентов к предыдущему году), а в 2023 году – 5 689,7 млрд. грн (104,7 процентов к предыдущему году).

Кроме этого, будет изменен индекс потребительских цен:

в 2021 году 108,1 процент в среднем к предыдущему году,

в 2022 – 106,7 процентов в среднем к предыдущему году,

в 2023 – 106 процентов в среднем к предыдущему году.

Тогда как доход прибыльных предприятий в 2021 году должен вырасти до 911 млрд грн, в 2022 – 1034,6 млрд грн, в 2023 – 1171,9 млрд грн.

Также изменения произойдут в фонде оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих: в 2021 году – 1 417 млрд грн, в 2022 – 1 612 млрд грн, в 2023 году – 1 816,1 млрд грн.

"Среднемесячная заработная плата работников, брутто: номинальная – в 2021 году 13 632 грн, в 2022 – 15 414 грн, в 2023 – 17 169 грн. Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет: в 2021 году – 16,36 млн. лиц, в 2022 – 16,66 млн. человек, в 2023 – 16,84 млн. лиц", - отметил Гончаренко.

В то же время уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии Международной организации труда планируют снизить в 2021 году до 9,2 процентов рабочей силы соответствующего возраста, в 2022 – до 8,5 процентов и до 8 в 2023 году.

Заметим, постановление приняли с доработкой в трехдневный срок.

Напомним, недавно Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост ВВП Украины на 4,6 процентов в 2021 году при инфляции 7,3 процента.