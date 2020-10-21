Заместителя главы НБУ Рожкову лишили большинства полномочий

В Нацбанке решение связали с изменением вертикалей подчинения

Правление Национального банка Украины приняло решение про передачу главе НБУ Кириллу Шевченко большинства полномочий его первого заместителя Екатерины Рожковой. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Изменения в структуре Нацбанка в ведомстве объяснили необходимостью обновить вертикали подчинения НБУ из-за расширения его мандата, в частности в сфере регулирования рынка небанковских финансовых учреждений.

Отмечается, что отныне Рожкова будет осуществлять руководство подразделений по вертикали "регулирования финансового сектора". Сектор будет заниматься методологическим сопровождением деятельности участников банковского и небанковского финансовых рынков.

При этом функции надзора за деятельностью участников этих рынков будут выполнять подразделения, которые входят в сектор "Пруденциальный надзор и общие вопросы", который передали под руководство Шевченко. Ранее указанный сектор относился к компетенции Рожковой.

Вертикаль "Пруденциальный надзор и общие вопросы" образовалась после присоединения "пруденциального надзора" к вертикали "Общий блок". Также сюда отнесли департаменты, которые занимаются банковским надзором, выездными проверками, лицензированием, финансовым мониторингом, аналитикой и надзорными технологиями, наблюдением за рынком небанковских финансовых услуг.

В то же время в НБУ приняли решение отнести департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений по вертикали "Монетарная стабильность", контроль за которой осуществляет засутпник главы НБУ Дмитрий Сологуб, к вновь созданной вертикали "Регулирования финансового сектора".

Также департамент стратегии и развития отнесли к вертикали "Платежные системы и денежный оборот", который как и раньше будет входить в компетенцию заместителя главы Нацбанка Алексея Шабана.

Напомним, недавно Совет Национального банка объявил выговор и выразил недоверие двум заместителям главы Нацбанка — Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Впоследствии заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что ей и ее коллеге Дмитрию Сологубу вынесли выговор за комментарий для журналистов одного из интернет-порталов.

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Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя ситуацию с выговорами заместителям главы НБУ Рожковой и Сологубу, заявил, что "в последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции".