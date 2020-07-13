Законопроект и меморандум о снижении "зеленых" тарифов лоббирует интересы определенных отраслей рынка, – глава правления CNBM

Председатель правления CNBM International Corp Джейсон Джанг РБК-Украина

Принятый Верховной радой в первом чтении законопроект №3658 о снижении "зеленого" тарифа, а также меморандум с некоторыми участниками рынка возобновлямой энергетики, который лег в основу этого законопроекта, являются несправедливыми и лоббируют интересы определенных отраслей рынка. Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал глава правления CNBM International Corp Джейсон Джанг.

Напомним, один из крупнейших игроков на рынке солнечной энергетики Украины – китайская госкорпорация CNBM – не стала подписывать меморандум, поскольку считает его дискриминационным. Дело в том, что законопроект и меморандум предполагают снижение на 15% тарифа для всех солнечных электростанций мощностью свыше 1 МВт, которые введены в эксплуатацию до 2020 года. Однако для компаний CNBM тариф уже был снижен в 2015 году на 44%. Кроме того, причиной кризиса в энергетике, который вынуждает правительство инициировать снижение тарифов, указан неконтролируемый рост генерации из ВИЭ в 2018-2019.

"Однако наша компания с 2013 года не ввела в эксплуатацию не одного нового киловатта мощности. Не говоря уже о том, что стоимость оборудования в годы, когда мы его покупали и устанавливали, была кратно выше, и соответственно, окупаемость инвестиций существенно дольше. То есть возникшую проблему хотят решить за счет тех, кто ее не создавал", - говорит Джанг.

По его словам, "даже невооруженным глазом видно, что в меморандуме отстаиваются интересы только одной части рынка – ветровых электростанций".

"При этом давление на солнечные проекты – колоссальное. Например: граничный тариф устанавливают только для СЭС, по ВЭС отдельного граничного тарифа нет – то есть тарифы для всех СЭС будут снижены на 15%, а тарифы для "старых" ВЭС (до 2017 года) снижены не будут; снизят ответственность за небалансы для СЭС прописана при погрешности 5%, а для ВЭС – допускается 10%; для СЭС отменяются pre-PPA, для ВЭС - сохраняются (pre-PPA - это фиксация тарифа, которая позволяет избежать аукционов). У нас таких льгот и не было – мы не владеем pre-PPA, поэтому мы тут сторонние наблюдатели. Учитывая все эти факторы, не удивительно, что документ подписали только "ветровые" ассоциации", - подчеркнул он.

По словам Джанга, позицию CNBM и Посольства КНР в Украине Министерство энергетики и другие уполномоченные правительством лица игнорируют – компанию не приглашали к обсуждению снижения тарифов, а на письма и предложения не отвечали.

Такое положение дел в CNBM рассматривают как преграду для дальнейших инвестиций в Украину. "CNBM инвестировала в Украину порядка $1 млрд. в виде оборудования и товарных кредитов, но еще несколько лет назад готова была вложить еще $2 млрд., при чем не только в ВИЭ, но и в угольную отрасль и энергетическое машиностроение. Но сначала мы получили волюнтаристское решение о снижении тарифа на 44%, затем были попытки рейдерского захвата наших объектов, теперь мы видим новую инициативу об уменьшении тарифов в то время как инвесторам обещали их неизменность до 2029 года. Все это лишает инвестиции в Украину какого-либо смысла", - сказал Джанг.

По его словам, если компромисс не будет найден – CNBM будет защищать свои законные интересы в международных инстанциях.