Законодательного запрета на импорт электроэнергии из России нет, – "Укрэнерго"

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НЭК "Укрэнерго" возобновила аукционы на доступ к межгосударственным сечениям в 2021 году

В законе Украине "О рынке электрической энергии" на сегодняшний день не существует оснований для ограничения импорта электроэнергии из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается, согласно ч. 11 ст. 38 Закона Украины "О рынке электрической энергии", оператор системы передачи может предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных сечений.

Кроме того, в ч. 9 ст. 38 Закона Украины указано, что ограничения коммерческих обменов импорта/экспорта электроэнергии могут применяться только в аварийных ситуациях. А в ч. 12 ст. 38 говорится, что оператор имеет право ограничивать доступную пропускную способность исключительно в случаях нарушения операционной безопасности энергосистемы.

Согласно заключительным и переходным положениям Закона "О рынке электроэнергии", полномочия Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг аннулировать результаты аукционов по доступу к межгосударственным сечениям со странами, которые не являются членами Энергетического Содружества, ограничиваются только периодом 2020 года.

"Таким образом, законных оснований для ограничений импорта/экспорта или доступной пропускной способности на сегодняшний день не существует. Принимая во внимание все выше сказанное и согласно закону о рынке электроэнергии, НЭК "Укрэнерго" возобновила аукционы на доступ к межгосударственным сечениям в 2021 году", – объясняют в "Укрэнерго".

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Напомним, в понедельник, 1 февраля, Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации. С 12:00 до 15:00 и с 20:00 до 21:00 в Украину поставляли по 200 МВт электричества из России в час, а с 21:00 до 23:00 поставляли по 100 МВт в час. Поставки электроэнергии также запланированы на сегодня, 2 февраля.