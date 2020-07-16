Закон абсолютно лоббистский: Добкин о легализации игорного бизнеса в Украине

Телеканал ZIK

Сильно "торпедировал" принятие этого закона Давид Арахамия

Законопроект о легализации игорного бизнеса абсолютно лоббистский.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил политик Михаил Добкин.

"Закон (о легализации игорного бизнеса, – ред.) абсолютно лоббистский. Это всем понятно. Сильно "торпедировал" принятие этого закона Давид Арахамия", – сказал Михаил Добкин.

Вместе с тем он отметил, что в Украине есть немало других важных законопроектов, в частности, относительно всенародного референдума. Политик недоумевает, как нынешняя власть расставляет приоритеты.

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"Они приняли пустой закон, который не будет работать. При этом они даже собирались созвать внеочередные сессии под этот закон. Я не против, но скажите, как вы видите развитие этой отрасли, чтобы последние деньги забирали не у подростков, больных, а, например, у туристов? Давайте примем перечень городов, курортов, где есть немало туристов, чтобы это там могло быть", – подчеркнул политик.

В то же время он добавил: Если в Украину зайдут крупные мировые компании игорного бизнеса, а это не будут игровые автоматы на вокзалах, то, возможно, эта сфера станет прозрачной.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №2285-д об игорном бизнесе во втором чтении. "За" проголосовали 248 народных депутатов. При этом в монобольшинстве предполагали, что рассмотрение документа затянется до осени. Дело в том, что в середине января депутаты поддержали проект за основу, к нему поступило почти 3,5 тысячи поправок.