Заимствования, которые власть берет в МВФ, никогда не обслуживали граждан и бюджет, а олигархический класс и монополии, – Катеринчук

Телеканал ZIK

Катеринчук предлагает запретить Украине брать кредиты МВФ следующие 5 лет

Те заимствование, которые Украина берет уже много лет, никогда не обслуживали интересы людей, бюджет и социальные составляющие. Они обслуживали олигархический класс, финансовые монополии и тех, кто обворовывает народ.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил лидер "Европейской партии Украины" Николай Катеринчук.

Политик сравнил Украину, которая уже много лет не может отказаться от международных заимствований, с двухлетним ребенком, который тянет руки ко всему, что ему дают. По словам Катеринчука, власти страны берут кредиты, понимая, что не будет за них отвечать.

Вместе с тем гость ток-шоу обратил внимание на то, что для простых граждан Украины международные кредиты не принесли никакой пользы.

"Те заимствования никогда не обслуживали интересы людей, бюджет и социальные составляющие. Они обслуживали олигархический класс, финансовые монополии, тех, кто обворовывает народ Украины. Поэтому эта инфантильность, которая есть в каждом правительстве, у министров, которые не занимаются тем, чтобы работать на развитие экономики, и приводит к тому, что мы беремся за все, что можем дотянуть", – отметил Николай Катеринчук.

Политик убежден, что на государственном уровне нужно принять законодательство, согласно которому Украина не сможет брать кредиты. Катеринчук считает, что в таком случае чиновники на государственных должностях будут работать на стимулирование собственной экономики.

"Давайте запретим на законодательном уровне брать кредиты МВФ и другие на 5 лет. Тогда все наши министры финансов, экономики, все политики будут заниматься развитием собственной экономики. Потому что сегодня у них день начинается и заканчивается вопросом относительно того, а где мы возьмем деньги в долг?"- прокомментировал Николай Катеринчук.

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Напомним, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и заверил, что Украина выполнила все условия для пересмотра программы с Международным валютным фондом.

Однако Кристалина Георгиева позже заявила, что для просмотра программы сотрудничества фонда с Украиной необходимо "полное согласование действий".

Следует отметить, что 8 декабря под зданием Кабинета министров в Киеве состоялась акция противников сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.