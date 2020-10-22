За первое полугодие 2020 года "Укрзализныця" увеличила чистый убыток до 8,8 млрд гривен

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Валовой убыток за этот период составил 1,68 млрд гривен

В период с января по июнь 2020 года АО "Укрзализныця" получило 8,79 млрд гривен чистого убытка. Об этом сообщает "Бизнес Цензор".

Согласно сообщению, в отчетности компании указано, что за этот период времени чистый доход "Укрзализныци" от реализации продукции (товаров и услуг) составил 35,62 млрд грн, однако по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается сокращение на 19,42%.

В то же время себестоимость реализованной продукции достигла 37,3 млрд грн (39,65 млрд грн в первом полугодии 2019 года).

Как отмечается, расходы на оплату труда в первом полугодии этого года сократились на 4,75% (17,08 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (17,93 млрд грн).

Также известно, что валовой убыток за отчетный период составил 1,68 млрд грн против 4,56 млрд грн валовой прибыли в январе-июне 2019 года.

С 1 января до 30 июня 2020 года сумма начисленных дивидендов в пользу государства составила 4,1 млн грн против 3,55 млн грн в первом полугодии 2019 года.

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Напомним, ранее в "Укрзализныце" заявили, что выступают за максимальное сохранение пассажирского движения в условиях карантина, ведь остановка пассажирского железнодорожного сообщения приведет к "крайне негативным последствиям" для национальной экономики.