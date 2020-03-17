За неделю украинцы скупили 300 миллионов долларов, - Нацбанк

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Нацбанк полностью удовлетворяет спрос населения и продает необходимое количество валюты

За 5 рабочих дней украинцы выкупили 300 миллионов долларов. Об этом на брифинге для прессы заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, сообщает Экономическая правда.

"Если смотреть с начала прошлой недели и с понедельника, общий спрос составил 2,1 миллиарда долларов, из которых население купило 300 миллионов долларов, нерезиденты купили всего 8 миллионов долларов, это даже не 1% от общей суммы", - отметил он.

Заместитель председателя НБУ подчеркнул, что Нацбанк полностью удовлетворяет спрос населения и продает необходимое количество валюты.

"Нацбанк продает валюту столько, сколько нужно, у нас на конец дня не остается неудовлетворенных заявлений клиентов на покупку валюты. На межбанковском рынке мы не видим панических настроений, все заявки на покупку валюты удовлетворяются", - добавил Чурий.

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Напомним, ранее Национальный банк заявил о дефиците наличной валюты в банковской системе Украины.