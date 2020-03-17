live
Новости » Экономика Читати новину українською

За неделю украинцы скупили 300 миллионов долларов, - Нацбанк

Фото - из открытых источников

Нацбанк полностью удовлетворяет спрос населения и продает необходимое количество валюты

За 5 рабочих дней украинцы выкупили 300 миллионов долларов. Об этом на брифинге для прессы заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, сообщает Экономическая правда.

"Если смотреть с начала прошлой недели и с понедельника, общий спрос составил 2,1 миллиарда долларов, из которых население купило 300 миллионов долларов, нерезиденты купили всего 8 миллионов долларов, это даже не 1% от общей суммы", - отметил он.

Заместитель председателя НБУ подчеркнул, что Нацбанк полностью удовлетворяет спрос населения и продает необходимое количество валюты.

"Нацбанк продает валюту столько, сколько нужно, у нас на конец дня не остается неудовлетворенных заявлений клиентов на покупку валюты. На межбанковском рынке мы не видим панических настроений, все заявки на покупку валюты удовлетворяются", - добавил Чурий.

Новости по теме: Гривна продолжает стремительно дешеветь: Курс валют от НБУ

Напомним, ранее Национальный банк заявил о дефиците наличной валюты в банковской системе Украины.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Работодателям надо предоставить инструмент мотивации, чтобы они не сокращали рабочие места, – Королевская Королевская: Просто отправить правительство Гончарука в отставку – недостаточно Медведчук: Провокаторы, нападавшие на Наталью Королевскую во Львове, должны быть привлечены к уголовной ответственности Наталия Королевская во Львове, в знак протеста против провокаций, организованных проплаченными псевдопатриотами, покинула заседание Комитета соцполитики
Loading...

программы канала ZIK

Срочно: Внеочередное заседание Верховной Рады | 17.03.20
Метро Киева, Харькова и Днепра прекращает работу. Внеочередное заседание ВРУ | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Строгий режим или чрезвычайное положение в Украине? Что будет с валютой? | Ток-шоу
Обращение Зеленськогою. Чрезвычайное положение в Украине | Ток-шоу
Усиление ограничительных мер в Украине: Границы уже закрыты | Ток-шоу