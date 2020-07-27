За неделю количество выданных кредитов по программе 5-7-9% выросло вдвое, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По состоянию на 27 июля 2020 года, уже выдано 1446 кредитов на общую сумму 2,413 миллиарда гривен

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил положительную динамику выданных кредитов по Государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", которую инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Инициатива Президента дает результат, и малый и средний бизнес получает дешевый кредитный ресурс. Позитивом безусловно является и динамика выданных кредитов, ведь за последнюю неделю их количество возросло фактически вдвое. В то же время процент отказов со стороны банков продолжает сокращаться и это также часть успеха обновленной программы", — подчеркнул Шмыгаль.

Отмечается, что в целом, по состоянию на 27 июля 2020 года, уже выдано 1446 кредитов на общую сумму 2,413 миллиарда гривен.

По информации Министерства финансов, в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", уполномоченные банки за прошедшую неделю заключили 196 новых кредитных соглашений на общую сумму 638 миллионов гривен.

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Ранее правительство похвасталось тем, что за 5 месяцев программы "Доступные кредиты 5-7-9%" кредиты получили 1140 предпринимателей на общую сумму 1,45 млрд грн, из них - 106 сделок на 360,136 млн грн подписали за прошедшую неделю.