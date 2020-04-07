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За месяц карантина международные резервы Украины уменьшились на 7,8%, - НБУ

Сейчас резервы близки к показателям в начале года

Фото - из открытых источников

По состоянию на 1 апреля международные резервы Украины уменьшились до 24,9 млрд долл. США. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. 

Согласно сообщению, после роста в январе-феврале в марте резервы уменьшились на 7,8% и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года.

В Нацбанке уменьшение международных резервов на протяжении марта объясняют значительными объемами валютных интервенций, которые направлены на сглаживание чрезмерных курсовых колебаний через ажиотажный спрос на валюту со стороны бизнеса и населения, вызванный распространением коронавируса.

Как отмечается, в конце марта ситуация на валютном рынке нормализовалась, ажиотаж иссяк, а НБУ вернулся к интервенциям по покупке валюты. В начале апреля Нацбанк продолжает скупать избыток валюты на рынке.

Напомним, 31 марта Национальный банк впервые с начала коронавирусного кризиса купил валюту на межбанковском валютном рынке на 64 миллиона долларов.

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