За мелкие подачки Украина готова сдавать ключевые секторы своей экономики под контроль иностранным государствам, – Виктор Суслов

Телеканал ZIK

Сегодня Украина фактически потеряла суверенитет

За мелкие подачки, даже не за материальную помощь, а кредиты Украина готова отдать ключевые секторы экономики под контроль иностранным государствам.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Виктор Суслов отметил, что сегодня фактически не выполняется первая статья Конституции, ведь по сути Украина потеряла свою независимость и суверенитет. По словам экс-министра, это является одной из ключевых проблем страны.

Об утрате суверенности Украины, добавил Суслов, свидетельствует внешнее управление страной.

"Украинская власть соглашается на переговоры относительно того, на какую сумму денег, при чем кредитных, мы готовы поступиться своим суверенитетом. В последних договоренностях, которые сегодня были проголосованы в ВРУ относительно получения кредита от ЕС, мы обсуждаем вопрос, на каких условиях мы готовы передавать свои крупнейшие государственные предприятия под контроль наблюдательных советов, состоящих из иностранцев, какие мы должны им платить зарплаты, и почему мы не имеем права их ограничивать, готовы ли мы передавать им под контроль нашу судебную систему, государственные закупки медицинских препаратов. И, конечно, они будут добиваться того, чтобы эти препараты покупали не у украинских предпринимателей, а у западных. То есть за мелкие подачки, здесь нет даже никакой материальной помощи, здесь есть кредиты, Украина готова отдать ключевые секторы экономики под контроль иностранным государствам", – подчеркнул экс-министр.

По его словам, такая политика власти – это политика неоколониализма, и тем самым Украина еще больше теряет свою независимость.

Затем, добавил Виктор Суслов, действующей власти необходимо изменить политику, она должна быть независимой.

"Политика должна быть направлена на защиту наших собственных интересов. А если будет продолжаться торговля национальными интересами, перспектив у Украины нет", – подытожил экс-министр.

Напомним, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что президент Владимир Зеленский вместе со своими "слугами" за 1,2 млрд евро продал иностранцам остатки украинской независимости.

Также добавим, что на заседании 25 августа Верховная Рада приняла закон О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и кредитного соглашения между Украиной и ЕС относительно предоставления нашей стране макрофинансовой помощи от Евросоюза в сумме до 1,2 млрд евро.