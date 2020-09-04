За август нардепы получили более 3 млн гривен компенсации за жилье

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Самую большую сумму получил члены фракции "Слуга народа"

За август 143 народных депутата Украины получили более 3 млн гривен компенсации за жилье от государства. Об этом пишет УНН.

В частности, за последний месяц лета народные избранники получили 3 091 879 грн компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера.

Сообщается, что самую большую сумму компенсации за жилье получил члены фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий - 99 450 грн и Дмитрий Припутень - 78 650 грн.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование по делу о незаконной компенсации в 543 тыс. грн за аренду жилья народному депутату VIII созыва Андрею Левусу.