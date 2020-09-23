За 8 месяцев 2020 года промпроизводство в Украине сократилось на 7,3%, - Госстат

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За 8 месяцев 2020 года промпроизводство в Украине сократилось на 7,3% по сравнению с 8 месяцами 2019 года

В августе 2020 года промышленное производство в Украине по сравнению с августом 2019 года сократилось на 5,3%, тогда как в июле падение составило 4,2%, передает Госстат.

При этом, с коррекцией на эффект календарных дней, сокращение промпроизводства в августе 2020 года составило 4,2% - это лучше показателей предыдущих месяцев: 4,4% в июле, 7,1% в июне.

В частности, в перерабатывающей промышленности за указанный период падение ускорилось - до 7,7% с 6,6% в июле.

В то же время в добывающей промышленности и разработке карьеров падение замедлилось до 0,1% с 0,7%, а в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксировано падение на 4,6% против роста на 0,7% в июле.

За 8 месяцев 2020 года промпроизводство в Украине сократилось на 7,3% по сравнению с 8 месяцами 2019 года.

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