За 4 года с населения дополнительно взыскали 60 млрд грн якобы на увеличение добычи газа, – Кучеренко

Народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко Скриншот видео

Парламентарий поинтересовался, куда делись деньги украинцев, ведь добыча не выросла

За последние четыре года с населения дополнительно взыскали примерно 60ьб миллиардов гривен якобы на увеличение добычи газа, но добыча не выросла – наоборот, она снизилась.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко.

Гость студии, комментируя вероятное назначение бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины, отметил, что к нему накопилось немало вопросов. Одно из них парламентарий озвучил в эфире ток-шоу.

"За последние четыре года с населения взыскали дополнительных денег якобы на увеличение добычи – примерно 60 млрд грн. Это дополнительный налог, которым нас всех обложили. Добыча не выросла, она упала. Она упала – должно быть 20 млрд (кубометров. – Ред.) на конец этого года, он сейчас 14,5 (млрд кубометров. – Ред.) и падает. Поэтому встает вопрос, где эти деньги наши? Куда вы их дели? А главное, я понимаю сейчас очень прекрасно, что это было сделано сознательно. Никто и не собирался инвестировать в добычу собственную, потому что гораздо интереснее торговать газом – назовем его "импортным", но он подавляющим большинством российский по реверсу, и так же – украинским газом по придуманной формуле импортного паритета", – подчеркнул народный депутат.

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Алексей Кучеренко говорит, что схема проста: газ добывают в Украине, но к нему "цепляют" формулу, как будто он куплен в Амстердаме и тому подобное, добавляют оплату за транзит, и конечную сумму выставляют в платежках украинцев.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 16 декабря было принято решение, которое позволяет НАК "Нафтогаз Украины" приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь, это позволит Украине увеличить добычу газа.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил передать компании "Нафтогаз Украины" разрешение на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без проведения аукциона. Запасы газа в западной части Черного моря оценивают в 1-2 трлн кубометров.